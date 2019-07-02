Киев, 2 июля 2019, 12:29 — REGNUM
«Луганская народная республика закрыла 39 шахт и не откачивает с них подземные воды. Это грозит техногенной катастрофой всему Донбассу». Об этом 2 июля заявил во время выступления в Верховной раде депутат от парламентской группы «Воля народа» Сергей Шахов.
По его словам, щелочная вода из шахт может попасть в главную водную артерию Донбасса — реку Северский Донец, которая идет в Ростовскую область России.
Он также сообщил, что в г. Горское бастуют горняки шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь». Депутат назвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика «карманным министром олигархов» и призвал его встретиться с шахтерами.
Также депутат сообщил о массовой вырубке леса на Луганщине.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года ДНР и ЛНР прекратили дотирование государственных угольных шахт.