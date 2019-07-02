Киев, , 12:29 — REGNUM

«Луганская народная республика закрыла 39 шахт и не откачивает с них подземные воды. Это грозит техногенной катастрофой всему Донбассу». Об этом 2 июля заявил во время выступления в Верховной раде депутат от парламентской группы «Воля народа» Сергей Шахов.

По его словам, щелочная вода из шахт может попасть в главную водную артерию Донбасса — реку Северский Донец, которая идет в Ростовскую область России.

«Электроэнергия не подается на шахты это — энергетическая катастрофа. Что будет дальше? Будет техногенная катастрофа если не будут откачивать шахтную воду, которая идет с территории ЛНР. 39 шахт стоят закрытыми, воду не откачивают. Щелочная вода пойдет в Северский Донец. Это питьевая вода, которая потом пойдет из кранов», — сказал Шахов.

Он также сообщил, что в г. Горское бастуют горняки шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь». Депутат назвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика «карманным министром олигархов» и призвал его встретиться с шахтерами.

«Сейчас в Луганщине на шахте «Горской» люди сидят под землей. Люди не получали зарплату четыре месяца», — возмутился Шахов.

Также депутат сообщил о массовой вырубке леса на Луганщине.

«Что сегодня происходит в Луганской области? Лесная мафия вырубает леса. Вечером еду с округа, едут машины, полностью загруженные «зеленкой», — подытожил Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года ДНР и ЛНР прекратили дотирование государственных угольных шахт.