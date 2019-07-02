Ставрополь, , 12:23 — REGNUM

Шесть кандидатов выдвинуты для участия в выборах губернатора Ставропольского края, которые состоятся 8 сентября. 1 июля завершился прием документов от кандидатов на выдвижение.

На участие в выборах губернатора Ставрополья, согласно данным, размещенным на сайте краевой избирательной комиссии, претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров («Единая Россия»), депутат городской думы Ставрополя, юрисконсульт частной компании Геннадий Ефимов (ЛДПР), временно неработающий Николай Кряжев («Коммунистическая партия социальной справедливости»), заместитель председателя думы Ставропольского края Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), директор ООО «Ставропольторг» Валентин Смирнов (Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу) и ведущий инспектор Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ» Виктор Соболев (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, этап выдвижения кандидатов для участия в выборах губернатора Ставропольского края стартовал 1 июня и длился месяц. Документы для следующего этапа — регистрации — избирком будет принимать с 14 по 24 июля.

Отметим, что в текущем году истекают полномочия в должности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он был избран на пост осенью 2014 года, тогда за него проголосовали 84% избирателей.