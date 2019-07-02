Киев, , 12:35 — REGNUM

Участники встреч трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске не могут принимать никаких решений, поэтому такие встречи бесполезны, заявил депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич, сообщил 2 июля телеканал 112.ua.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«На встречах ТКГ собираются представители сторон, посланники. Они не вправе принимать решения. Решения принимают главы ДНР и ЛНР, с ними и надо договариваться… — рассказал он. — Поэтому на сегодняшней встрече, как и на любой другой подобной, ничего не решается и не может решаться. Результат для обмена пленными и мирного урегулирования конфликта могут дать только прямые переговоры с лидерами непризнанных республик».

Шуфрич отметил, что ему непонятно, почему президент Украины Владимир Зеленский не совершает шаги навстречу миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктор Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР. В качестве жеста доброй воли представители Донбасса передали украинской стороне четырёх пленных боевиков ВСУ.

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