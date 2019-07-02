Тбилиси, , 12:18 — REGNUM

За свои слова надо отвечать, а это значит, что Нино Катамадзе должен быть закрыт въезд в Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 июля, комментируя сообщения об отказе грузинской певицы выступать в России.

Как сообщалось ранее, Катамадзе отказалась от гастролей в России, заявив, что ее концерт в Москве в июне был последним. Певец Сосо Павлиашвили в интервью «Вечерней Москве» заявил, что на месте Катамадзе не принимал бы такого решения, при этом Павлиашвили призвал «не осуждать» певицу и не судить эмоционально. Актер Вахтанг Кикабидзе, в свою очередь, поддержал решение Катамадзе.

«Удивительные вещи творятся в нашем информационном пространстве. Уже который день какую страничку в интернете ни откроешь, везде о «смелой» Катамадзе, «принципиальном» Кикабидзе и о «милостивом» Павлиашвили.

Кикабидзе обсуждения не достоин: он злоупотребил хорошим отношением к себе русских, вот пусть и доживает свой век в своей стране.

В вопрос о Катамадзе необходимо внести ясность. Она ведь не только от выступлений в России отказалась (будет она выступать, не будет — невелика разница), она президента нашей страны назвала врагом. И саму нашу страну — тоже врагом и оккупантом. За слова надо отвечать. Нино Катамадзе должен быть закрыт въезд в Россию.

Павлиашвили пытается сгладить ситуацию, но делает это «по-грузински». Разве можно осуждать грузинку за то, что она назвала президента России врагом, а нашу и его, Павлиашвили, страну (страну, где он, по крайней мере, устроил свой дом и зарабатывает деньги) — оккупантом? По его мнению, получается, что нет. И что эмоции в данном случае неуместны.

По-моему, уместны. Когда твою страну огульно называют оккупантом и врагом, любой настоящий гражданин обязан реагировать эмоционально, с гневом. Политики, а также люди, живущие в «пограничье», возможно, и должны себя сдерживать, во всяком случае — внешне. А простые граждане — зачем? Чтобы вновь и вновь видеть в интернете матерные лозунги грузинских русофобов в наш адрес?» — отметил Михаил Демурин.