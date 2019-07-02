Бишкек, , 12:18 — REGNUM

Посольство США в Бишкеке призывает американских граждан, находящихся на территории Киргизии, держаться подальше от села Кой-Таш, где сейчас проживает бывший президент республики Алмазбек Атамбаев. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства.

«Гражданам США рекомендуется избегать поездок в районы к югу от водохранилища в деревне Кок-Джар и к востоку от деревни Чон-Таш или через нее. Правительственным сотрудникам США было запрещено ездить в эти районы», — предупреждают в посольстве.

Причиной тому, как поясняют американские дипломаты, стало большое скопление людей в резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева.

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«Пресса сообщает, что это связано с тем, что республиканский парламент лишил неприкосновенности бывшего президента, что может привести к предъявлению Атамбаеву официальных обвинений и его последующему аресту. А это, в свою очередь, может спровоцировать беспорядки в районе Кой-Таша», — подчеркивают в посольстве США.

ИА REGNUM напоминает, что в селе Кой-Таш находится особняк, в котором собрал своих сторонников бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

27 июня 2019 года парламент Киргизии большинством голосов принял решение о лишении Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. «За» проголосовали 103 депутата и лишь 6 парламентариев — «против».

Теперь Атамбаева могут арестовать и привлечь к уголовной или административной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий главы государства.

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