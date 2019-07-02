Люксембург, , 12:42 — REGNUM

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель убежден в том, что 2 июля произойдет прорыв во время переговоров между лидерами ЕС о назначении нового руководства объединения. Заявление политика передает агентство Reuters.

Беттель выразил надежду, что крупнейшая «политическая семья» ЕС, Европейская народная партия (ЕНП), имела достаточно времени, чтобы скорректировать свою позицию на переговорах.

«Я надеюсь, что в течение ночи они (представители ЕНП) запустили перезагрузку, и они могут работать совместно сегодня утром», — сказал Беттель, прибывший на переговоры с европейскими партнерами.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля лидеры ЕС в очередной раз попробуют согласовать кандидатуру нового главы Центробанка ЕС, главы Еврокомиссии, а также спикера Европарламента.