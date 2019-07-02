Бразилиа, , 12:15 — REGNUM

2 июля министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору выступит перед нижней палатой парламента и даст ответ на обвинения в предвзятом суде по делу «Лава-жату», передает канал TeleSur.

Ранее газета The Intercept опубликовала фрагменты частной переписки между тогда еще судьей Мору и прокурором по делу «Лава-жату». Из нее выходит, что суд над сотней обвиняемых в коррупции, в том числе над бывшим президентом Бразилии (2003−2010) Инасиу Лулой да Силвой, был предвзятым и заранее предопределенным. В апреле 2018 года судья Мору отправил за решетку самого популярного претендента на пост президента Лулу да Силву, а с января 2019 года занял пост министра.

Сержиу Мору должен был дать объяснения по поводу переписки еще 26 июня, но не явился в парламент под предлогом необходимости рабочей поездки в США.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование коррупционной сети в Бразилии, начавшееся в 2014 году, получило название «Лава-жату» (букв. «автомойка») — считалось, что коррупционеры используют для отмывания денег сеть автозаправок и автомоек. Дальнейшее расследование выявило причастность многих политиков Латинской Америки к масштабной противозаконной деятельности. После публикации компрометирующих Мору материалов адвокаты Лулы да Силвы выразили надежду на оправдательный приговор.

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