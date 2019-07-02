Киев, , 12:11 — REGNUM

Рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина попросил Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте главы Украины.

Новым министром иностранных дел глава государства предложил назначить Вадима Пристайко. Ссылаясь на положения Конституции Украины, Зеленский призвал парламентариев рассмотреть вопрос безотлагательно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский уже вносил в Раду представление об увольнении Климкина и Луценко. Он также поручил премьер-министру Владимиру Гройсману рассмотреть вопрос о привлечении Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что министр не согласовал с главой государства ответ на ноту российского МИД, которая касалась арестованных украинских моряков.

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