Москва, , 11:56 — REGNUM

Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116. Об этом сообщают аналитики Henley&Partners, составившие Индекс паспортов.

По итогам второго квартала года возглавляют список Япония и Сингапур, гражданам которых не требуются визы для посещения 189 стран и территорий. Далее идут Южная Корея, Германия и Финляндия (по 187 стран), а также Дания, Италия и Люксембург (по 186 стран).

Россия находится на 51-й строчке. По итогам первого квартала она находилась на 47-й позиции, однако опустилась в рейтинге после ужесточения визовой политики Джибути и Бенина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Москве было подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и граждан Мальдивской Республики. Кроме того, власти Мальдив решили открыть в России своё посольство.

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