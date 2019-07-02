Берн, , 11:57 — REGNUM

В рамках расследования уголовного дела о растрате денег украинской компании «Нафтогаз», правоохранительные органы Швейцарии заблокировали на счетах местных банков средства на сумму 60 млн франков, сообщила 2 июля газета Deutsche Welle.

Правоохранители отметили, что в деле фигурируют двое граждан Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго — в пособничестве.

Федеральная прокуратура Швейцарии предоставила журналистам издания документы о деньгах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую, предположительно, контролировал экс-председатель правления «Нафтогаза» времён правления президента Украины Виктора Януковича Евгений Бакулин.

«По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 миллионов долларов США в период, когда Бакулин был главой «Нафтогаза» (2010−2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь бывшего главы госкомпании», — рассказали в издании.

В апреле 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение в пользу Украины. В данный момент решение находится на стадии выполнения.

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