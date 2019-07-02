Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM

Перестала быть вакантной должность заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству. Ушедшего по собственному желанию Евгения Лебедева сменил уроженец Севастополя Константин Солонский. О кадровых перестановках сообщила мэрия донской столицы 2 июля, передаёт ИА REGNUM.

Известно, что новому управленцу 38 лет. Солонский — выпускник Ростовского государственного строительного университета по специальностям «Организация дорожного движения» и «Экономика и управление на предприятии». В 2015 году окончил этот же вуз по специальности «Технология транспортных процессов» с присвоением квалификации «магистр». Кандидат социологических наук.

Ранее он работал в том числе инженером в ростовском департаменте автодорог и организации дорожного движения, помощником приемной заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству, возглавлял отдел перспективного развития дорожно-транспортного комплекса в департаменте транспорта.

ИА REGNUM напоминает, что 30 ноября 2018 года освободилась должность заместителя ростовского сити-менеджера. После неудачной реализации транспортной реформы в Ростове-на-Дону должность покинул Евгений Лебедев. Тысячи горожан назвали оптимизацию сферу пассажирских перевозок в областном центре транспортным ужасом и неконтролируемым хаосом.

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