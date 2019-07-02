Нуакшот, 2 июля 2019, 11:45 — REGNUM
Конституционный совет Мавритании подтвердил победу Мохамеда ульд Газуани на президентских выборах. Лидеры оппозиции обеспокоены возможной фальсификацией выборов, передает VOA Africa.
В понедельник, 1 июля, Конституционный совет Мавритании страны объявил, что Газуани победил на президентских выборах 22 июня, набрав 52% голосов. Совет отверг несогласие оппозиции с результатами выборов.
«Кандидат Мохаммед ульд-Шейх Халед Ахмед ульд-Газуани является законным президентом, получившим абсолютное большинство голосов в первом туре», — сказал Хаймонд Ба, член совета.
Газуани вступит в должность 2 августа, сменив Мохамеда ульд Абдель Азиза. Газуани является соратником Азиза, который находился на посту президента Мавритании максимально допустимые два срока.
До избрания в качестве президента Газуани занимал пост министра обороны страны. Подтверждение Конституционного Совета представляет собой первый демократический переход власти после обретения Мавританией независимости от Франции в 1960 году.