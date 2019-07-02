Москва, , 11:40 — REGNUM

Урегулирование вопросов о членстве делегации от РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы — очень важный сигнал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом заявил почетный председатель ПА ОБСЕ Илкка Канерва в ходе Международного форума «Развитие парламентаризма» .

«Разрешите поздравить Совет Европы с решением проблемы как вернуть российскую делегацию в ПАСЕ» , — заявил Каневра.

Он отметил, что парламентарии могут и должны играть одну из главных ролей в решении глобальных проблем. При этом возвращение РФ в ПАСЕ играет важную стратегическую роль.

«Это очень важный сигнал для сегодняшнего дня, это сигнал для всех нас, как двигаться дальше», — заявил Каневра.

Его поддержал и экс-председатель ПАСЕ Рене Ван дер Линден, отметив, что национальные парламенты часто ставят происходящее внутри своей страны на первый план.

«Важно, чтобы мы развивали международный взгляд и убеждали всех, что будущее каждой страны зависит от того, что происходит в других странах. В одной стране происходят одни процессы, но их последствия мы видим в других странах Чрезвычайно важно, чтобы мы работали совместно», — отметил Линден.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран, среди которых 41 спикер, представляющий национальный парламент.

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