Дамаск, , 11:42 — REGNUM

Министерство иностранных дел (МИД) Сирии опубликовало заявление, в котором обвинило власти Израиля в «государственном терроризме», об этом сообщает информационное агентство SANA.

Причиной столь жесткой реакции со стороны Дамаска стал удар ВВС Израиля по территории страны, в результате чего погибли 15 человек, в том числе и мирные граждане.

«Израильские власти все чаще практикуют государственный терроризм. Последний инцидент свидетельствует о желании Тель-Авива продлит кризис в Сирии» , — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.