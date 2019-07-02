Рим, , 11:35 — REGNUM

Новые руководители Еврокомиссии должны быть способны «обновить европейскую мечту» и не должны исходить ни из логики жесткой бюджетной экономии, ни из примата финансов над политикой, заявил во вторник, 2 июля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

Во вторник лидеры ЕС в очередной раз попробуют согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии, а также спикера Европарламента и главы Центробанка ЕС.

Предыдущие раунды переговоров завершились безрезультатно, лидеры 11 стран ЕС, в том числе и Италии, отклонили предложение Ангелы Меркель, в соответствие с которым Еврокомиссию должен возглавить Франс Тиммерманс.