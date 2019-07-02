Душанбе, , 11:34 — REGNUM

Посол Пакистана в Таджикистане Имран Хайдер вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел республики Хусраву Нозири. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.

После церемонии стороны обсудили развитие двусторонних отношений между странами. Нозири пожелал пакистанскому послу успехов в дипломатической деятельности.

Отметим, по итогам первых пяти месяцев 2019 года товарооборот между Таджикистаном и Пакистаном составил $29,4 млн, в том числе $25,1 млн составил импорт пакистанских товаров.

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