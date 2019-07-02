Рим, , 11:28 — REGNUM

Силовым структурам Италии, в том числе армии и полиции, доверяет 80% граждан страны, сообщает Termometro Politico во вторник, 2 июня, со ссылкой на опрос Piepoli.

Чуть менее половины граждан страны (48% и 47% соответственно) доверяют католической Церкви и судебным властям.

Уровень доверия Центробанку страны — 43%, Европарламенту — 41%, национальному парламенту (формирующему правительство) — 32%, местным властям — 29%.

В сравнении с аналогичным опросом, проведенным шесть месяцев назад, несколько вырос уровень доверия Центробанку, местным властям и Европарламенту (на 4−6%).