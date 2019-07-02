Хартум, , 11:32 — REGNUM

Суданские экспатрианты из США вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с протестующими в своей стране, передает VOA Africa.

В синих головных платках, держа в руках флаги Судана, около 100 человек 29 июня собрались в Чикаго. Они выкрикивали революционные лозунги, призывая к гражданскому правлению в Судане, сообщает издание.

Протест в Чикаго был частью серии митингов, проходивших по всему миру в знак солидарности с суданской революцией. Амин Эль Саид, студент из Судана, помог организовать чикагскую акцию протеста.

«Мы стоим сейчас вместе с нашими братьями и сестрами в Судане, которые в воскресенье собираются выйти на «Марш миллионов», чтобы еще раз противостоять жестокому военному режиму, который был у власти более 30 лет… Мы хотим, чтобы весь мир знал о том, что происходит в Судане, хотим, чтобы это не осталось незамеченным. Люди умирают, люди отдают свои жизни за основные права и свободы человека», — сказал Саид.

В воскресенье, 30 июня, демонстранты в Хартуме вышли на акцию протеста, которую лидеры оппозиции назвали «Маршем миллионов», одним из крупнейших выступлений со времени начала революции более шести месяцев назад.

В Чикаго гражданка Судана Сали Магхуб выразила надежду на то, что международные митинги подтолкнут мировое сообщество к тому, чтобы помочь протестующим Судана выполнить их требования.

«Все, что мы пытаемся сделать — это привлечь внимание, и мы надеемся, что нас поддержит международное сообщество, будь то Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты, Евросоюз, важно любое внимание, которое мы можем получить, чтобы помочь народу Судана», — заявила Магхуб.

Международная поддержка революции была организована онлайн с хэштегом #BlueforSudan, а в Чикаго люди носили синие, чтобы продемонстрировать солидарность с протестующими Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Его пост временно занял переходный военный совет. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти к гражданскому правительству.

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