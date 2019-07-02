Якутск, , 11:39 — REGNUM

Руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров намерен выступить в ООН с обращением о необходимости обеспечения достойной жизни гражданам России. Его устное выступление уже включено в программу основной сессии экономического и социального совета, которая пройдет 9−18 июля в Нью-Йорке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тема сессии — «Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства».

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«С учётом темы сессии и рассматриваемых целей устойчивого развития, подготовлено обращение, где в концептуальном виде представлен способ реализации принципа социальной справедливости при распределении благ, что направлено на расширение прав и возможностей людей, всеобщий охват и равенство». Степан Петров

В ходе очередного официального визита в штаб-квартиру ООН общественник также намерен провести переговоры и консультации по ряду вопросов с представителями организации объединённых наций и дипломатами из других стран.

«Во многих развивающихся посткоммунистических странах, таких как Россия, доходы от добычи ресурсов незаконно присваиваются коррумпированными чиновниками и олигархами. На национальном федеральном уровне необходимо создание Фонда прав граждан России на доходы от природных ресурсов, который будет аккумулировать рентные платежи и распределять их между гражданами страны через систему именных лицевых счетов, а также инвестировать средства. На региональном уровне средства должны аккумулироваться в региональные фонды для их распределения среди жителей региона. Для коренных народов должны быть предусмотрены фонды, создаваемые на договорной основе», — говорится в докладе, который Степан Петров собирается зачитать на сессии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Петров обратился в ООН за помощью в отстаивании интересов жителей Якутии, население которой обеспокоено угрозой падения частей ракет-носителей с космодрома «Восточный».

"Жители Якутии и гражданские активисты неоднократно обращались в органы государственной власти России и к заинтересованным субъектам с предложениями устранить данные нарушения путём изменения траектории полёта ракет-носителей и проведения реабилитации территорий подземных ядерных взрывов. Однако, в этом было отказано. Ввиду непринятия органами власти России эффективных мер было разработано обращение в ОНН», — отметил Степан Петров.