Киев, , 11:20 — REGNUM

Для урегулирования военного конфликта в Донбассе Украине необходимо начинать прямой диалог с Россией. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Он считает, что в этом случае минский процесс — неэффективный вид переговоров.

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«Я всегда заявлял, что минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт на Донбассе», — уточнил Кравчук.

По мнению политика, минский процесс не совершенен по своей сути и используется как ширма, чтобы прикрывать свои настоящие намерения, поэтому от него необходимо отказаться в пользу Будапештского процесса.

«Подумать, как его расширить, как его изменить, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну», — сказал бывший украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе. Он предусматривает отвод тяжёлой техники от линии соприкосновения в Донбассе и проведение конституционной реформы на Украине. Гарантами того, что Украина выполнит договорённости, выступили страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина. Однако положения этого документа в полной мере не реализованы до сих пор.

Напомним, на днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Украина хочет полностью реализовать Минские соглашения, так как это в интересах страны. Данилюк также не стал отрицать необходимость выполнения ключевых положений Минских соглашений — амнистии участников боевых действий и предоставления Донбассу особого статуса.