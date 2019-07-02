Москва, , 11:17 — REGNUM

Решивший пойти самовыдвиженцем на губернаторские выборы в Астрахани депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») заметно усложнил себе таким решением участие в избирательной гонке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Решение идти самовыдвиженцем предполагает сбор подписей. Если бы он выдвинулся от партии, ему подписи собирать было бы не надо. Большой вопрос — сможет ли он их ещё собрать», — заявила Федорова.

По её мнению, учитывая, что можно было идти от партии, решение стать самовыдвиженцем похожа «на выстрел самому себе в ногу».

Это может указывать на то, что кандидат в действительности не надеется на реальное участие в выборах, полагает Федорова.

«Есть известная технология, когда кандидат заявляет о том, что идёт самовыдвиженцем, после этого показательно заявляет, что власть не дала ему собирать подписи и на этом его участие в выборах заканчивается — на уровне пиар-активности», — отметила она.

Отметим, что региональное отделение «Справедливой России» предложило кандидатуру секретаря астраханского отделения «Справедливой России», депутата Госдумы Олега Шеина в губернаторы, хотя эти действия не были согласованы президиумом центрального совета партии.