Улан-Удэ, , 11:41 — REGNUM

Единую сделку чиновники раздробили на несколько контрактов

Заместители министра образования Бурятии привлечены к административной ответственности за нарушения закона о госзакупках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным надзорного органа, в ведомстве превысили допустимый объем закупок без проведения конкурентных процедур, а также искусственно дробили контракты.

«Вопреки Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» общий объем произведенных министерством в 2018 году закупок на сумму до 100 тыс. рублей у единственного поставщика превысил установленные законом лимиты на 658 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Так, 24 декабря 2018 года минобрнауки заключило пять договоров на поставку оргтехники у одной компании на сумму в 498 тыс. рублей. Таким образом средняя цена одного контракта не превысила разрешенные законом 100 тыс. рублей. Однако в прокуратуре отметили, что все они образуют единую сделку, «искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами».

«По постановлениям прокуратуры республики заместители министра образования и науки республики привлечены к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 статьи 7.29 КоАП РФ в виде штрафа в размере 25 и 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин готовит изменения в закон о госзакупках. В частности, планируется сократить количество конкурентных способов закупок, которое сегодня достигает 11. Кроме того, министерство также хочет увеличить число участников, которые должны будут заключать контракты, а также ввести контроль над деятельностью банков.

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