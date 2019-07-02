Пекин, , 11:15 — REGNUM

Уголовная ответственность должна наступить для участников штурма законодательной палаты Гонконга. Об этом говорится в заявлении канцелярии Госсовета КНР.

Китайские власти поддержали ведомства Гонконга в намерении провести расследование и привлечь к ответственности тех, кто участвовал в насилии, следует из документа. Пекин также выразил поддержку властям и правоохранительным органам особой территории и осудил протесты, нарушающие принцип верховенства права.

В заявлении содержится призыв в самые короткие сроки восстановить стабильность в Гонконге и обеспечить безопасность населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля участники протестов взяли штурмом здание Законодательного совета Гонконга и устроили в нем погром. Глава Гонконга Кэрри Лам осудила эти действия, назвав их печальными и вызвавшими шок.

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