2 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Странно, что либеральные прозападные издания в нашей стране ещё не вышли с заголовками на первой полосе, а политики соответствующей ориентации не заявили это по радио: «Я Борис Джонсон!». Впрочем, мы и так хорошо понимаем, кто они такие.

Михаил Демурин, , 11:14 — REGNUM

Два дня тому назад в газете The Daily Telegraph бывший глава МИД Великобритании, а ныне фаворит борьбы за пост премьер-министра страны Борис Джонсон попытался ответить президенту России Владимиру Путину на его недавний тезис о том, что современная либеральная идея себя изжила.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Не буду обсуждать суть вопроса о «ценности» или «ущербности» либерализма в ракурсе политической философии, тем более что недавно уже высказался по этому вопросу. Скажу в данной связи только то, что это понятие в различных общественных слоях и в России, и на Западе сегодня наполнено разным содержанием. Это нехорошо, но это так, и с этим необходимо считаться.

Владимир Путин в моём понимании — это человек преимущественно либеральных взглядов. Не консерватор и тем более не традиционалист это точно. Но и либералом в современном понимании этого слова его назвать нельзя. Он мне представляется либералом в духе русских либералов конца XIX — начала XX века. Поэтому и кажется Борису Джонсону, своего рода «политическому извращенцу» в применении политологических понятий, противником «либерализма».

Не эта путаница, однако, меня беспокоит в высказывании Бориса Джонсона о том, что Великобритания собирается «доказать Путину ценность либерализма». Она беспокоит меня с другой точки зрения: с точки зрения проявившихся в нём комплексов британского политика и, судя по всему, всего того сегмента британского политического класса, который он представляет.

Вообразите себе нашего президента, который во всеуслышание заявляет, что собирается доказать Западу ценность той или иной присущей России политической философии. Даже если Борис Джонсон или кто-то там ещё на Западе скажет, что коммунизм, консерватизм, космизм, монархизм или анархизм «изжили себя». И даже если они скажут, что они и делают, что «изжившим себя» является православие. Заяви такое Владимир Путин, и мы серьёзно задумаемся, не случилось ли что-нибудь у него с головой. Нынешний руководитель России хорош среди прочего, в чём он хорош, тем, что не собирается никому ничего доказывать, а просто упорно делает своё. Это достойно уважения само по себе.

У Бориса Джонсона и иже с ним, видимо, Владимир Путин вместе с нашей страной постоянно сидят в голове, они просыпаются и ложатся спать с мыслью о нём, и они всё время ему и нам что-то хотят доказать. Что именно? Что либерализм и глобализм лучше всего, что есть в России. Что Россия не поняла своего счастья, дорогу к которому, отдав страну на откуп Западу, ей в 1980-е открыл Горбачёв. Что Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Грузия, Украина и прочие прогнувшиеся под Запад страны"прогрессивнее» и «цивилизованнее» России. Что быть здоровым и богатым, «процветающим», лучше, чем быть бедным и больным — при том понимании, конечно, что богатым должен быть Запад, включая «внутренний Запад» в тех странах, которые настоящий Запад поглотил, а бедными — все остальные.

Хорошо, что сейчас Борис Джонсон поглощён «Брекситом». Пожелаем ему стать премьер-министром и направить свою энергию на завершение выхода Соединенного Королевства из ЕС и решение всех связанных с этим конфликтных и разрушительных для современного Запада вопросов. Чем более «благоприятно» для Великобритании, чем более в духе «поддержки либеральных ценностей» он их решит, тем более разрушительными будут результаты для всех наших противников в той части света и политического спектра, которые он представляет.

Но уже сейчас надо сделать для себя неутешительные выводы. Борис Джонсон, как и большинство политиков его склада на Западе, просто обуреваем комплексами в отношении России. Это серьёзные культурные комплексы. Они затмевают таким людям рациональное сознание. Они будут толкать их на новые и новые агрессивные действия против нашей страны, причём в этих действиях Запад будет исходить из того понимания, что за ним «историческая правда», а, значит, все средства для доказательства этой «правоты» хороши.

Странно, что либеральные прозападные издания в нашей стране ещё не вышли с заголовками на первой полосе, а политики соответствующей ориентации не заявили это по радио: «Я Борис Джонсон!». Впрочем, мы и так хорошо понимаем, кто они такие.

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