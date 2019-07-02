Лондон, , 12:18 — REGNUM

Политик Борис Джонсон, если победит на выборах и займет кресло премьер-министра Великобритании, предложит сделку Европейскому союзу по поводу свободной торговли после Brexit (выход Великобритании из ЕС). Об этом сообщил Sky News ответственный за предвыборную кампанию Джонсона Иэн Дункан Смит 2 июля.

«Борис на самом деле ясно сказал: Мы не собираемся возвращаться и заново обсуждать, — сказал Смит. — Мы собираемся сделать другое предложение и сказать им: «Послушайте, мы хотим свободной торговли… Если это то, что вы, ЕС, хотите, то мы готовы к переговорам».

»Но если все, что вы (ЕС) хотите сделать, это сказать: «все, что вы можете иметь, это эта сделка», тогда наш ответ: мы будем готовы выйти 31-го (без сделки)», — сказал Смит.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 г. политик Борис Джонсон победил в последнем туре предварительного голосования среди законодателей от Консервативной партии, его соперником в финальном голосовании станет действующий глава МИД страны Джереми Хант.