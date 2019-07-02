Тегеран, , 11:38 — REGNUM

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что издевательства в отношении иранского народа со стороны президента США Дональда Трампа лишь сплачивает его, об этом 2 июня политик заявил в эфире государственного телевидения.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трамп должен понимать, что когда кто-либо издевается над цивилизованной нацией, эффектом становится ее сплочение» , — отметил Лариджани, добавив, что это привело к сплочению политических оппонентов внутри Ирана.

Напомним, взаимоотношения между Ираном и США продолжают оставаться напряженными, несмотря на то, что политики обоих государств подчеркивают свое нежелание втягиваться в военное противостояние.

1 июля Тегеран объявил о накапливании обогащенного урана свыше той нормы, которая зафиксирована в ядерной сделке, заключенной в 2015 году. Причиной тому стал отказ Вашингтона от своих обязательств, указанных в договоре.

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