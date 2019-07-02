Тегеран, 2 июля 2019, 11:38 — REGNUM
Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что издевательства в отношении иранского народа со стороны президента США Дональда Трампа лишь сплачивает его, об этом 2 июня политик заявил в эфире государственного телевидения.
Напомним, взаимоотношения между Ираном и США продолжают оставаться напряженными, несмотря на то, что политики обоих государств подчеркивают свое нежелание втягиваться в военное противостояние.
1 июля Тегеран объявил о накапливании обогащенного урана свыше той нормы, которая зафиксирована в ядерной сделке, заключенной в 2015 году. Причиной тому стал отказ Вашингтона от своих обязательств, указанных в договоре.
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