Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM

Зульфия Аманжолова назначена специальным представителем Казахстана по вопросам Каспийского моря. Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Дипломат занимает должность посла министерства иностранных дел Казахстана по особым поручениям. Во внешнеполитическом ведомстве она занимается вопросами государственной границы и определения правового статуса Каспия.

Отметим, Зульфия Алтаевна Аманжолова долгое время возглавляла международно-правовой департамент МИД Казахстана. Ранее дипломат неоднократно давала комментарии СМИ по вопросам правового статуса Каспия и ратификации Каспийской конвенции. Она также входила в узбекско-казахстанскую демаркационную комиссию.

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