Кишинёв, , 10:50 — REGNUM

Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Алина Руссу уходит в отставку. О своём решении она сообщила на официальной странице ЦИК в Fecebook.

«Сегодня я подала заявление об отставке с должности члена Центральной избирательной комиссии», — написала Руссу.

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Она призналась, что «это не было простым решением, но оно было взвешенным и полностью ответственным». Руссу считает, что свобода слова должна быть не только у избирателей, но и у тех, кто отвечает за проведение избирательного процесса.

«Внедрение последних инициатив по изменению нормативной базы в избирательной сфере может вызвать подозрения в отношении свободы решений высшего избирательного органа», — сказала Руссу, добавив, что коллеги, с которыми она работала, способны выполнять задачи организации любых выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии 20 октября должны состояться всеобщие местные выборы. Предыдущие выборы прошли в стране 14 июня 2015 года.

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