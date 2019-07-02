Москва, , 10:38 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп — прирожденный шоумен и знает, что показ военной техники и, в частности, танков, — это всегда нравится избирателям, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, теперь многое будет делаться в США ради победы на выборах президента в 2020 году. Поэтому, зная Трампа, не только танки можно будет увидеть на параде, но и что-нибудь поэкзотичнее.

«Трамп не будет выкидывать перед выборами различные фортели. Он будет делать такие шоу, каких ещё не видели избиратели США. Это будет самая красочная и веселая кампания президента США.

Трамп поймал антиистеблишментскую волну в мире и понимает, что люди хотят все больше красочного и меньше содержательного», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп заявил, что танки будут выведены на парад в Вашингтоне 4 июля в честь Дня независимости.

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