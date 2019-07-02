Нур-Султан, , 10:24 — REGNUM

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует запустить официальный интернет-ресурс. Об этом 2 июля написал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Глава пресс-службы бывшего президента Казахстана отметил, что Нурсултан Назарбаев уже дал положительную оценку новому сайту. Укибай также опубликовал главную страницу сайта, на которой представлены вкладки: «Канцелярия первого президент РК», «Совет безопасности РК», «Ассамблея народов Казахстана» и «Партия «Нур Отан».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана. Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который набрал на выборах 9 июня более 70% голосов.