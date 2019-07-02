Джакарта, , 10:16 — REGNUM

Шесть индонезийских деятелей, которые когда-то учились во Франции и в дальнейшем преуспели в карьере, были награждены со стороны правительства Франции, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что среди обладателей французской награды находятся менеджер по связям с общественностью компании Airbus Indonesia Мексид Суко Утомо и глава по развитию индонезийской фондовой биржи Хасан Фаузи.

Вышеупомянутая награда была вручена послом Франции в Индонезии и по совместительству в Восточном Тиморе Жан-Шарль Бертоннетом на специальном приеме в Джакарте.

«Церемония вручения премии была проведена с целью оценить основные показатели сотрудничества между Индонезией и Францией и в то же время собрать всех выпускников, когда-то проходивших обучение во Франции», — заявил посол Жан-Шарль Бертоннет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Франции выразили намерение укреплять сотрудничество в области устойчивого развития городов.

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