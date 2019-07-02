Южно-Сахалинск, 2 июля 2019, 10:09 — REGNUM
Избирательная комиссия в Сахалинской области завершила приём документов на выдвижение претендентов на пост губернатора региона. Теперь тем, кто намерен побороться за высокий пост, предстоит в срок до 11 июля собрать пакет документов, необходимых для преодоления муниципального фильтра. Собрать нужно 30 подписей от депутатов муниципальных собраний, а самовыдвиженцам, дополнительно, немногим больше 1800 подписей от избирателей. На пост губернатора островного региона намерены претендовать 8 кандидатов. В последнее время различные эксперты пророчат Сахалинской области выборы в два тура. Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что кампания на островах проходит пока спокойно и говорить о возможности второго тура преждевременно, передает корреспондент ИА REGNUM.
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На пост главы островного региона претендуют: Валерий Лимаренко, единоросс, идет как самовыдвиженец; Алексей Корниенко, КПРФ; Алексей Анистратов, СР; Дмитрий Зенкин «Коммунисты России»; Светлана Иванова, коммунистка, самовыдвиженец; Дмитрий Кочергин, «Компартия социальной справедливости»;адвокат Екатерина Толмачева, самовыдвиженец; Дмитрий Флеер, ЛДПР.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года жители Сахалина и Курил выберут губернатора досрочно. Экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко не доработал до окончания полномочий, уехав в Приморье. В декабре президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Валерия Лимаренко. До этого Сахалин почти три месяца жил без руководителя.