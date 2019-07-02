Южно-Сахалинск, , 10:09 — REGNUM

Избирательная комиссия в Сахалинской области завершила приём документов на выдвижение претендентов на пост губернатора региона. Теперь тем, кто намерен побороться за высокий пост, предстоит в срок до 11 июля собрать пакет документов, необходимых для преодоления муниципального фильтра. Собрать нужно 30 подписей от депутатов муниципальных собраний, а самовыдвиженцам, дополнительно, немногим больше 1800 подписей от избирателей. На пост губернатора островного региона намерены претендовать 8 кандидатов. В последнее время различные эксперты пророчат Сахалинской области выборы в два тура. Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что кампания на островах проходит пока спокойно и говорить о возможности второго тура преждевременно, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«У меня нет ощущения того, что на Сахалине стоит ожидать второй тур. Конкретно что-то, конечно, можно будет сказать несколько позже, но пока я в такой возможности не уверен. Команда врио губернатора Валерия Лимаренко учла все ошибки первых недель работы. Сейчас кампания проходит спокойно и, я бы даже сказал, очень достойно. Нет скандалов, нет каких-то громких происшествий, связанных с выборами. Валерий Лимаренко — с этим вряд ли кто-то станет спорить — лидер кампании, он вникает во все проблемы региона, он встречается и разговаривает с людьми, он открыт, какие-то проблемные вопросы решаются публично, освещаются всесторонне. Конечно, до выборов ещё два месяца, настоящая «жара» будет в августе. У этой кампании два «тяжеловеса» — Валерий Лимаренко и выдвиженец КПРФ Алексей Корниенко. Есть ещё коммунистка — самовыдвиженка Светлана Иванова, шансы стать губернатором у неё невелики, прямо скажем, но скандалов от неё можно ждать. Тем не менее на сегодняшний день, повторю, у меня есть ощущение, что выборы завершатся в первом туре, сахалинцы выберут себе губернатора. Но кто бы ни победил, ему не стоит забывать, что Сахалин продолжает очень внимательно следить за своими губернаторами, их деятельностью и после выборов и спуску им не дает ни на минуту». Илдус Ярулин

На пост главы островного региона претендуют: Валерий Лимаренко, единоросс, идет как самовыдвиженец; Алексей Корниенко, КПРФ; Алексей Анистратов, СР; Дмитрий Зенкин «Коммунисты России»; Светлана Иванова, коммунистка, самовыдвиженец; Дмитрий Кочергин, «Компартия социальной справедливости»;адвокат Екатерина Толмачева, самовыдвиженец; Дмитрий Флеер, ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года жители Сахалина и Курил выберут губернатора досрочно. Экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко не доработал до окончания полномочий, уехав в Приморье. В декабре президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Валерия Лимаренко. До этого Сахалин почти три месяца жил без руководителя.