Абу-Даби, 2 июля 2019, 10:03 — REGNUM
Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш заявил, что диалог между сторонами конфликта в Судане должен быть продолжен. Об этом 2 июля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Заявление последовало после того, как в Судане в ходе беспорядков погибли еще семь человек.
Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане продолжаются с декабря 2018 года, когда правительство страны приняло решение о повышении цен на продовольствие. Манифестациями воспользовались военные, совершившие в апреле 2019 года государственный переворот, свергнув президента Омара аль-Башира и заключив его в тюрьму.
Оппозиция, недовольная действиями властей, не спешила объявить о прекращении беспорядков и подчиниться новому военному руководству государства. Новое требование манифестантов заключается в передаче власти гражданским лицам.
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