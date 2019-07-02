Абу-Даби, , 10:03 — REGNUM

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш заявил, что диалог между сторонами конфликта в Судане должен быть продолжен. Об этом 2 июля он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Диалог следует продолжить и довести дело до соглашения о передаче власти. Необходимо избегать конфликтов и эскалации насилия» Анвар Гаргащ

Заявление последовало после того, как в Судане в ходе беспорядков погибли еще семь человек.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане продолжаются с декабря 2018 года, когда правительство страны приняло решение о повышении цен на продовольствие. Манифестациями воспользовались военные, совершившие в апреле 2019 года государственный переворот, свергнув президента Омара аль-Башира и заключив его в тюрьму.

Оппозиция, недовольная действиями властей, не спешила объявить о прекращении беспорядков и подчиниться новому военному руководству государства. Новое требование манифестантов заключается в передаче власти гражданским лицам.

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