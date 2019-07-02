Москва, , 09:52 — REGNUM

Основные изменения в модернизированной противоракете 53Т6М, вероятно, коснулись электроники, уровень летно-технических характеристик и так бы весьма высоким, отметил обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 2 июля, комментируя сообщения министерства обороны о новых испытаниях.

Как сообщалось ранее, министерство обороны опубликовало видеозапись испытаний новой ракеты системы ПРО. В ведомстве отметили, что противоракета подтвердила свои характеристики и успешно поразила цель.

«Речь идёт об очередном испытании модернизированной противоракеты 53Т6М, являющейся компонентом ближнего эшелона перспективной системы противоракетной обороны Москвы А-235. Сегодня происходит плавный переход от действующей системы А-135 к обновленной А-235, этот процесс планируется завершить к 2022 году.

Что касается противоракеты 53Т6М, то она является модернизацией 53Т6, применяющейся на А-135. Подробностей об изменениях в конструкции противоракеты в открытых источниках нет, однако можно предположить, что основные изменения затронули электронику, а летно-технические характеристики остались примерно такими же, так как их уровень был очень высоким даже у предыдущей модификации.