Гома, Конго, , 09:47 — REGNUM

Оппозиция ДР Конго пожаловалась на жестокие действия полиции во время разгона демонстрации в городе Гома в воскресенье, 30 июня. В результате применения силы со стороны полиции якобы погиб один протестующий, передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, во время подавления демонстрации полиция распылила слезоточивый газ. Протесты также прошли в столице страны, Киншасе.

В городе Гома оппозиция выступила против лишения должностей 23 оппозиционных парламентариев и двух сенаторов. Протестующие выразили разочарование политикой президента Феликса Чисекеди, который на выборах, прошедших в декабре 2018 года, представлял интересы оппозиции.

«Еще вчера Чисекеди был вместе с нами в оппозиции. Мы вместе обвиняли Кабилу (Джозеф Кабила — экс-президент ДР Конго) за то, какую политику он проводит в отношении несогласных, но сегодня Чисекеди стал вести себя так же, как Кабила. Бог все видит, а граждане проявляют неимоверную отвагу, выходя на демонстрации против сфальсифицированных результатов выборов», — заявил глава акции протеста в Киншасе Мартин Фаюлу.

Со своей стороны, он пожаловался на действия полиции в столице страны, рассказав о том, как перед демонстрацией все шины его автомобиля были спущены.