Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM

В Санкт-Петербурге официально завершился период выдвижения кандидатов на выборах губернатора. Необходимое для регистрации количество подписей избирателей и муниципальных депутатов в Горизбирком Петербурга сдали только четыре политика из 28 претендентов, ранее заявивших о своем желании баллотироваться.

В течение 10 дней подписи будут проверены, и Горизбирком примет решение о регистрации кандидатов либо отказе в регистрации. Зарегистрированные кандидаты продолжат вести свою кампанию и будут включены в бюллетень на выборах.

Среди тех, кто может быть попасть в бюллетень для голосования, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который идет как самовыдвиженец, кандидат от КПРФ, депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова, выдвинутая этой же партией, и депутат Заксобрания Михаил Амосов, состоящий во фракции «Яблоко», но баллотирующийся в губернаторы от партии «Гражданская платформа».

Причем, Беглов, как самовыдвиженец, сдал в избирком не только необходимое количество подписей муниципалов, но и избирателей Петербурга. Остальные три указанных кандидата, идущие от партий, могли ограничиться сбором подписей муниципальных депутатов. Они представили необходимое для преодоления муниципального фильтра число подписей.

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Необходимый для регистрации кандидатов минимум подписей составляет в Петербурге не менее 155 подписей муниципалов, представляющих ¾ муниципальных образований города, и не менее 76 359 подписей избирателей Петербурга.

Выборы губернатора пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.