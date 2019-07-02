Горно-Алтайск, , 09:52 — REGNUM

Спасатели Республики Алтай приведены в готовность

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

Республика Алтай готова принять и разместить жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнении в конце июня. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Олег Хорохордин.

Олег Хорохордин «Мы не понаслышке знаем, что такое стихийное бедствие. Пять лет назад Республика Алтай пережила самое масштабное за последние десятилетия наводнение. Тогда мы не остались один на один с нашей бедой. Сегодня стихийное бедствие захлестнуло Иркутскую область, и мы готовы оказать нашим соседям всю возможную помощь».

Он отметил, что силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Алтай приведены в готовность и по первому запросу будут направлены в зону чрезвычайной ситуации. Кроме того, в Горно-Алтайске, Майминском, Чойском, Усть-Коксинском районах республики сформированы пункты временного размещения, в которых могут разместиться пострадавшие иркутяне.

Добавим, что Алтай стал жертвой катастрофического наводнения в 2014 году, в ходе которой было затоплено до 15 тыс. домов, разрушено 55 мостов, повреждено 239 км автодорог. Пострадавшими были признаны более 30 тыс. человек. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, некоторыми из последних правоохранители занялись лишь в этом году.

Следователи СКР инициировали доследственную проверку после обращение на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным многодетной семьи, дом которой пострадал в результате паводка сподвигло. В обращении сообщалось, что семья вынуждена жить в съёмной квартире, поскольку не может получить жилье взамен дома, разрушенного паводком.

Подробнее: Пострадавшими от алтайского наводнения в 2014 году занялись только сейчас

Напомним также, в результате сильнейшего наводнения в конце июня 2019 года в Иркутской области под воду ушли тысячи домов, в которых проживают более 30 тыс. человек. Есть погибшие и пропавшие без вести. Как сообщало ИА REGNUM наиболее сложная ситуация возникла в городе Тулуне, где из-за прорыва защитной дамбы потоком воды сносило частные дома. Из своих домов были эвакуированы до 1,5 тыс. местных жителей. Ущерб от паводка только предстоит оценить.

Ранее о готовности принять детей из пострадавших районов области сообщили власти Бурятии и Алтайского края. Помощь Приангарью готовы оказать и другие регионы.

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