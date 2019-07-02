Сеул, , 09:50 — REGNUM

Южнокорейские политические партии сошлись во мнении, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшаяся 30 июня, символизирует возобновление переговоров и выход ситуации из тупика. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Впрочем, уровень оптимизма среди разных партий отличается. Так, члены оппозиционной партии «Свободная Корея» поприветствовали возобновление переговоров о денуклеаризации, но призвали руководство страны не забывать о национальных интересах и не следовать слепо в фарватере политики США. В то же время, в правящей Демократической партии отметили конструктивную посредническую роль президента Мун Чжэ Ина, благодаря которой переговоры США и КНДР все ещё продолжаются.

Также официальный представитель партии заявил, что Демилитаризованная зона, которая раньше была олицетворяла разделение страны и конфликт, теперь стала символом мира и сотрудничества. Именно в Демилитаризованной зоне 30 июня состоялась встреча лидеров США, КНДР и Республики Корея.