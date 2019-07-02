Анкара, , 09:49 — REGNUM

Глава турецкой оппозиционной Партии счастья Темель Карамоллаоглу заявил: «Мы поддерживаем закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. А критикуем мы ту ситуацию, в рамках которой Турция не производит собственных ЗРК и самолетов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Темель Карамоллаоглу, в частности, отметил: «В последнее время на повестке дня стоит вопрос С-400. Турция заключила контракт с РФ относительно тех ракет, в которых она нуждается. США в аналогичной ситуации такие системы вооружений нам не продали».

Политик продолжил: «Мы прямо говорим о том, что Турция должна иметь на вооружении эффективные и современные системы ПВО. Мы поддерживаем их закупку в РФ».