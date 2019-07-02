Гонконг, Китай, , 09:45 — REGNUM

Глава Гонконга Кэрри Лам осудила действия протестующих, штурмовавших парламент. Об этом 2 июля передает телерадиокомпания ВВС.

«Произошедшее очень печалит… и шокирует многих людей», — сказала глава администрации города на пресс-конференции.

В присутствии комиссара полиции Ло Вей-Чена она сказала, что действия тех, кто ворвался в LegCo, были «чем-то, что мы должны решительно осудить, потому что нет ничего важнее верховенства закона в Гонконге».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля демонстранты в Гонконге ворвались в здание парламента и устроили в нем погром.