Анкара, , 09:49 — REGNUM

Народно-республиканская партия Турции для того, чтобы дать комментарий относительно результатов выборов 31 марта и 23 июня 2019 года в Стамбуле провела съезд под председательством ее главы Кемаля Кылычдароглу. Пресс-секретарь партии Фаик Озтрак заявил, что против главы Хорошей партии Мерал Акшенер и главы регионального отделения Народно-республиканской партии были проведены неправомерные следственные действия.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаик Озтрак, в частности, отметил: «Наша партия внимательно наблюдает за теми силами, подобными организации Фетхуллаха Гюлена, кто попытался взять реванш на выборах».Представитель Народно-республиканской партии Турции особо отметил, что члены избирательных комиссий и иных наблюдательных органов проявили беспрецедентную дисциплинированность.

Он подчеркнул: «Экрем Имамоглу победил 31 марта 2019 года, при пересчёте голосов и сейчас. Это ясно показывает, за кого на самом деле отдали свои голоса жители Стамбула».