Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM

Заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов признал разницу в оплате труда местным и иностранным работникам на месторождении Тенгиз в Атырауской области республики, сообщает 2 июля издание Informburo.

Замминистра прокомментировал ситуацию, которая сложилась после массовой драки в вахтовом поселке Тенгиз. По его словам, в настоящее время принимаются меры по восстановлению рабочей обстановки на объекте.

«При этом, конечно, нужно разобраться в причинах. Если есть разница в зарплате и другие ущемления — решить», — отметил Досмухамбетов. Он уточнил, что на месторождении работает 40 тыс. человек и в Казахстане не хватает квалифицированных специалистов для реализации такого масштабного проекта.

Замминситра выразил опасения по поводу безопасности иностранных сотрудников на объекте. Всего после конфликта за медицинской помощью обратились 45 человек, а работа на участке приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка в вахтовом поселке на месторождении Тенгиз произошла 29 июня 2019 года. В настоящее время работа на участке приостановлена. Более 100 граждан Иордании проживают в одном из отелей в Атырау под охраной службы безопасности нефтяной компании.

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