Вашингтон, , 09:37 — REGNUM

Власти США не удовольствуются частичным отказом КНДР от ядерного оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя публикацию газеты The New York Times.

Болтон отметил, что ни сотрудники Совета национальной безопасности США, ни он сам не обсуждали и не слышали о намерении «утешиться ядерной заморозкой со стороны КНДР». Такой комментарий советник опубликовал в своем Twitter.

Публикацию газеты Болтон назвал попыткой «прижать к стенке» американского президента Дональда Трампа.

Ранее американский ежедневник указал на возможное согласие Белого дома на «ядерную заморозку» КНДР ради улучшения хода переговоров Вашингтона и Пхеньяна. Отмечалось, что Северная Корея прекратит производить новое ядерное оружие, но сохранит уже существующее, при этом американская сторона откажется от санкций в отношении КНДР.

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