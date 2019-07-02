Москва, , 09:30 — REGNUM

Турция планирует использовать российские зенитные ракетные системы С-400 для защиты границы страны со стороны Сирии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмета Берат Чонкара.

Турецкий представитель заявил, что окончательного решения по поводу того, где будут размещены С-400, пока не принято. Он подчеркнул, что российские зенитные ракетные системы должны помочь укреплению национальной безопасности Турции и это не зависит от того, где они будут расположены.

«Мы разместим ракеты там, где это будет оптимально с точки зрения прикрытия наших границ», — добавил он.

По словам Чонкара, в первую очередь речь идёт об укреплении границ со стороны Сирии и Северного Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские С-400 будут поставлены в Турцию в течение 10 дней.

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