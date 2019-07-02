Джакарта, , 09:28 — REGNUM

Посол Канады в Индонезии Питер МакАртур заявил, что Канада и Индонезия продолжают наращивать усилия по поддержанию многосторонности, сообщает Sindonews.

«Наши страны активизируют сотрудничество для поддержания и развития многосторонности. Мы делаем это потому, что международные системы, основанные на правилах, являются единственным справедливым и эффективным способом успешного преодоления вызовов нашего времени, будь то изменение климата, массовая миграция или незаконный рыбный промысел», — заявил посол Канады в Индонезии, выступая по случаю празднования 152-й годовщины Дня Канады.

Посол отметил развитие двусторонних отношений между странами, которые, по его словам, продолжают расти с каждым годом. Питер МакАртур уточнил, что объем торговли двух стран увеличился на 24%, до 4 млрд долларов США.

Кроме того, посол заявил, что Канада пытается выполнить Парижское соглашение и готова помочь Индонезии сделать то же самое.

«Преодоление волны потепления требует замены угля возобновляемыми источниками энергии (солнечной, ветровой, био, гидро — или геотермальной), которыми Индонезия обладает в очень больших количествах. Канада готова помочь осуществить переход», — заключил посол Канады.

Напомним, День Канады — это национальный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единое государство Канада 1 июля 1867 года.