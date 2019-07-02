Анкара, , 09:47 — REGNUM

В заявлении Министерства иностранных дел Турецкой Республики говорится, что Турция удовлетворена ходом и итогами выборов главы Гагаузской автономии. В нем, в частности, отмечено: «Выборы главы административного главы Гагаузской автономии в Молдове, состоявшиеся 30 июня 2019 года, прошли без правонарушений и в демократической атмосфере, что вызывает крайнее удовлетворение. Мы поздравляем Ирину Влах с переизбранием на пост главы автономии, что является отражением воли всего населения автономии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, во внешнеполитическом ведомстве Турции выразили надежду на то, что выборы, прошедшие 30 июня 2019 года, внесут вклад в обеспечение интересов соотечественников в Гагаузии и дружественного народа Молдовы.

В заявлении МИД Турции подчеркнули: «Турция продолжит сотрудничество с администрацией Гагаузии во имя благосостояния и интересов своих соотечественников с учетом территориальной целостности Молдовы».По неофициальным итогам голосования, в поддержку действующего башгана Гагаузии Ирины Влах высказались 91,93% избирателей.