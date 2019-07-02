Скопье, , 09:46 — REGNUM

Спикер парламента Турции Мустафа Шинтоп заявил, что Турция ратифицирует протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО самое позднее в течение месяца.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», данное заявление было сделано Шентопом в ходе визита в Северную Македонию на пресс-конференции в городе Манастир. Турецкий политик посетил Музей Манастира, где находится дом Мустафы Кемаля Ататюрка, и недавно восстановленную мечеть Исак.

«Как глава парламента Турции я передал (протокол) Комиссии по иностранным делам, и на данный момент он обсуждается в этом комитете. Повестка очень плотная, однако я поговорил с главой комитета и попросил его ускорить процесс, поэтому надеюсь, что в конце будущей недели обсуждение (протокола) в комитете завершится».

Помимо Турции, протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО еще не ратифицировали Люксембург, Исландия, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды и США.

Ожидается, что процесс ратификации протокола завершится в конце года, и на Саммите НАТО в Лондоне Северная Македония официально станет тридцатой страной-участницей НАТО.