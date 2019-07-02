Скопье, 2 июля 2019, 09:46 — REGNUM
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что ожидает, что процесс вступления Северной Македонии в НАТО полностью завершится к концу года.
Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», данное заявление было сделано македонским лидером во время посещения крупнейших в истории страны военных учений «Последний удар». В учениях приняли участие 2700 человек.
В ходе учений граждане могли сами увидеть оборудование, оружие и военных.
На своей странице в социальной сети Facebook Пендаровски подчеркнул, что «особой честью является участие в учениях военнослужащих из США».
«На нашей территории было свыше 1200 американских военнослужащих, что является очередным свидетельством того, что стратегическое партнерство между Северной Македонией и США продолжается и является успешным и эффективным. Мы ожидаем, что с помощью США к концу года мы и формально достигнем своей самой важной стратегической цели,