Брюссель, , 09:20 — REGNUM

Евросоюз готов вернуться к торговым отношениям с Россией при условии полного выполнения Минских соглашений. Соответствующее заявление комиссара ЕС по торговле Сесилии Мальмстрём опубликовано на сайте Европарламента.

В документе говорится, что ЕС ждет реального прогресса в разрешении украинского конфликта главным образом за счет реализации всех пунктов минских договорённостей. Основная ответственность при этом возложена на Россию.

Напомним, российские власти не раз подчеркивали, что Россия выступает посредником в урегулировании конфликта в Донбассе, но не является его участником.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Евросоюзом были официально продлены на полгода направленные против РФ экономические санкции. Решение о сохранении санкций объяснялось состянием выполнения Минских соглашений. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также товаров двойного назначения.

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