Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM

На новом месте ему предстоит бороться с нелегальными туристическими объектами на берегу Байкала, вырубкой леса и неочищенными стоками в озеро

Новым Восточно-Байкальским природоохранным прокурором в Бурятии стал экс-глава Зиминской межрайонной прокуратуры Алексей Кошелев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, приказ о назначении подписал генпрокурор России Юрий Чайка.

Алексей Кошелев с 2008 года проходил службу в Следственном управлении СКР по Иркутской области в должностях следователя, старшего следователя следственного отдела по городу Усолье-Сибирское, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел.

В 2011 году принят в органы прокуратуры. 15 апреля 2015 года назначен Зиминским межрайонным прокурором. По итогам работы за 2017 год признан лучшим прокурором по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Иркутской области.

Напомним, у природоохранных прокуроров в Прибайкалье в последнее время прибавилось работы в связи с ростом туристического потока, вследствие чего растут объемы незаконного строительства турбаз и гостиниц на берегу Байкала. В этот процесс зачастую бывают втянуты муниципальные власти. Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Восточно-Байкальской прокуратуры выявили незаконную сдачу в аренду участка земли в Центральной экологической зоне Байкала, являющийся незатронутой природной местностью.

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